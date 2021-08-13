熱海泥石流災民擬下週對土地所有者提出控告

Newsfrom Japan

【共同社8月13日電】關於日本靜岡縣熱海市的大規模泥石流災害，居住在伊豆山地區的災民等13日在該市舉行記者會透露稱，認為泥石流起點處的土地違規填土可能是災害原因，計劃最快下週初向熱海警署對土地當前和之前的所有者提出刑事控告。此外，最快在9月內向靜岡地方法院沼津支部以上述兩者為對象提起索賠訴訟。據悉預計索賠金額總計約200億日元（約合人民幣11.7億元）。 由於強降雨加上人為因素，這起罕見的災害造成逾20人遇難，可能會發展為刑事案件。 據災民等透露，將以重大過失致人死傷嫌疑控告土地當前所有者，以業務上過失致人死傷嫌疑控告截至2011年的土地所有者、神奈川縣小田原市一家房地產管理公司。據悉還考慮以涉嫌違反《森林法》提起刑事檢舉。 災害中失去母親、本月8日組成的“熱海市填土塌方事故受害者之會”會長瀨下雄史（53歲）在記者會上表示：“希望能查明案件原因。” 大規模泥石流發生在7月3日上午。據熱海市稱，截至8月12日共計造成23人遇難、3人受傷。目前仍有4人下落不明，靜岡縣警方等仍在進行搜尋。 據該縣透露，根據2009年的計劃，填土高度為“15米”，然而泥石流發生前最高達到約50米。此外填土內可能未按照條例安裝必須設置的排水設備。該縣已成立工作組，正在對填土問題的原委以及縣與市政府監督體制是否妥當展開驗證。（完）