日政府下週擬探討擴大緊急事態宣言地區

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【共同社8月14日電】據相關人士透露，鑑於新冠疫情在日本全國範圍擴大，首相菅義偉下週內將與相關閣僚就包括緊急事態宣言對象地區擴大等展開磋商。在醫療提供體制告急的情況下，首都圈4個都縣和大阪府、沖繩縣本月底到期解除宣言存在難度的看法也有所增強。菅義偉13日指示相關閣僚，構建氧氣站體制以便為居家療養者輸氧。 13日傍晚，菅義偉在官邸對媒體表示“東京的醫療體制極為嚴峻”，並呼籲大家避免夏季返鄉和旅行。他還示意，將於近期完善能集中實施對防止重症化有效果的抗體雞尾酒療法的據點。 菅義偉明確表示，將與地方政府合作，確保與居家療養者能切實取得聯繫。鑑於政府的新冠感染症對策小組會（會長為尾身茂）建議有必要使東京都外出人流較7月上半月減少5成，菅義偉說：“將切實致力於控制商業設施等的人流。” 圍繞疫苗接種，考慮到截至10月上旬向各都道府縣供應足夠8成的12歲以上國民完成兩次接種劑量的方針，菅義偉稱：“建立讓所有希望打疫苗的人都能接種的體制。總之將全力以赴。” 菅義偉在此之前與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等相關閣僚在官邸進行了磋商。日本國內13日新確診的感染者首次超過了2萬人，疫情急速擴大無法遏制的狀況持續。醫療相關人士也提出應向全國發佈緊急事態宣言。（完）