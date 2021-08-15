日本民宿設施持續減少 奧運利好預期落空

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【共同社8月15日電】普通住宅接待旅客的民宿正在持續減少。據日本觀光廳介紹，基於《住宅住宿事業法》提交申請的住宅數在2020年4月達到21385戶的峰值後趨於減少，今年7月12日降至18578戶。原本看好東京奧運會和殘奧會將帶動來自海外的外國旅客入住，但新冠疫情導致訪日旅客難覓蹤影。2020年度住宿者為1,142,973人次，較2019年度減少了77%。 民宿在2018年實施的《住宅住宿事業法》制定了規則後獲解禁。新冠疫情之前，以東京、大阪等大城市為中心，奧運期間住宿設施有不足之虞，民宿住宅以每月數百戶的速度增加。 對2020年9～10月申請停業的經營者進行的抽樣調查（回答289份）顯示，關於理由有49%回答稱“由於收益無望”。作為主要客戶的外國旅客無影無蹤，需求恢復尚無眉目。 政府的旅遊支援項目“Go To Travel”的對象也包括民宿，但隨著新冠疫情再度擴大，從去年12月28日起暫停至今。由地方政府各自實施的旅行折扣中，也有把對象限定於酒店和旅館的情況，也有民宿經營者發聲稱“支援不充分”。 雖然民宿業務持續處於困境，但價格低於酒店和旅館且可長期居住，能有效利用全國不斷增加的空房空屋等也成為優點。 政府將在本年度對利用狀況和管理體制等的實際情況進行調查，著眼於新冠後遊客恢復，探討修改民宿制度。目前每年最多營業180天的限制是否合理等也可能成為議題。（完）