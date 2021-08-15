東日本等地持續強降雨 長野3人心肺停止

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【共同社8月15日電】受滯留在本州附近的鋒面影響，15日以東日本為主持續強降雨。在長野縣岡谷市，沙土衝擊住宅，導致3人心肺停止；神奈川縣山北町的丹澤湖出現1小時達104毫米的猛烈降雨。據總務省消防廳稱，已向千葉、長野、島根、廣島、福岡、佐賀這6縣發出疏散信息中最高級別的“緊急安全確保”。長崎縣也曾一度發佈，對象達到約83萬戶、約183萬人。 氣象廳當天早上把對廣島、福岡、佐賀、長崎各縣發佈的大雨特別警報改為警報。據悉持續至今的大雨導致全國性地基鬆動，即使是少量雨水也會發生災害的危險程度升高，氣象廳呼籲對災害保持高度警惕。 長野縣岡谷市的泥石流災害導致3人心肺停止，分別是40多歲女性、10多歲男性和10歲以下男孩，還有2人受傷；在長崎縣西海市，發現俯倒在水渠中的2名70多歲女性死亡，該縣警方正在調查與暴雨是否有關。在發現1名女性死亡的長崎縣雲仙市滑坡現場，對下落不明的該女性丈夫及女兒的搜尋工作仍在持續。 據氣象廳透露，低氣壓鋒面停留在西日本至東日本地區，暖濕風繼續吹來，大氣狀態非常不穩定。預計鋒面將在日本附近滯留到20日前後。（完）