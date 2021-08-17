東京殘奧會辦賽城市聖火傳遞啟動

Newsfrom Japan

【共同社8月17日電】東京殘奧會聖火傳遞相關活動中，在比賽場館所在地城市的傳遞17日在靜岡縣啟動。到24日開幕式為止將持續1週。雖然聖火傳遞也將在比賽場館所在地千葉、埼玉、東京3個都縣實施，但受新冠疫情影響，在公路上傳遞的只有靜岡縣。 不過，成為防止蔓延等重點措施對象地區的靜岡市及7月發生大規模泥石流的熱海市將取消公路傳遞，併入在場館內傳遞的濱松市。公路傳遞僅限截至17日未適用重點措施的菊川、御前崎兩市。 17日上午，匯集了在靜岡縣內35個市町採集的聖火的“集火儀式”在靜岡市清水區的日本平夢陽台空場舉行。曾代表日本參加北京和倫敦殘奧會的游泳選手伊藤真波（36歲）、里約奧運會田徑銀牌得主並出戰了東京奧運會的飯冢翔太（30歲）等人參加當天下午的傳遞。 18日起將在千葉、埼玉、東京3個都縣舉行點火儀式以取代公路傳遞。20日晚上將在東京都港區的迎賓館舉行“集火儀式”，迎接24日的開幕式。（完）