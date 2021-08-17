獨家：厚勞省新冠疫苗不良反應調查遭遇流標

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【共同社8月17日電】近日獲悉，關於利用社交網站（SNS）等收集新冠疫苗不良反應信息的大規模調查，日本厚生勞動省實施的承接該任務的招標活動竟無一家企業報名。為加強關於不良反應的信息發佈，厚勞省原本打算從廣泛年齡段收集數據，但該計劃沒有著落，無法預計何時開始。 該調查是在各接種會場招募參加者，讓接種了疫苗的人在網上報告接種後是否出現“發燒37.5度以上”、“注射部位發紅”等較輕症狀。目標是每種疫苗收集到100萬劑次的數據。 厚勞省6月28日發佈了普通競爭招標公告，但截至標書提交期限7月13日也沒有企業報名。 關於此次流標，厚勞省相關人士稱：“大規模收集信息的難度較大，或者無法製作問卷結構等技術性側面也可能成了瓶頸。”今後，可能修改調查方法和規模。 為了掌握不良反應的發生情況，厚勞省建立了由醫療機構向中央政府報告全身過敏反應等罕見但症狀嚴重的“疑似不良反應報告制度”，還以率先接種的醫務人員及自衛隊職員等約3萬人為對象開展了健康調查。 不過由於率先調查的對像人數有限，厚勞省為進一步收集疫苗安全性相關信息並加強信息發佈，計劃利用SNS等實施合計300萬次規模的健康調查。原本預定在4月開始給老年人接種的同時著手。 厚勞省確保了約1290萬日元（約合人民幣76萬元）預算，設想的是利用“連我”（LINE）。不過，3月LINE曝出了用戶個人信息處於可以從中國相關企業瀏覽的狀態這一問題，因此厚勞省放...