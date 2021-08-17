詳訊：菅義偉決定向7府縣追加發佈緊急事態宣言

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【共同社8月17日電】日本首相菅義偉17日在首相官邸召開新冠病毒感染症對策總部會議，決定把茨城、栃木、群馬、靜岡、京都、兵庫、福岡7個府縣追加列入緊急事態宣言的對象地區。“防止蔓延等重點措施”則追加適用於宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、廣島、香川、愛媛、鹿兒島10個縣。期間均為20日至9月12日。已向東京、大阪等6個都府縣發佈的宣言、以及在北海道、愛知等6個道縣適用的重點措施的期限則從本月31日延長至9月12日。 7個府縣目前均適用重點措施，將升級為宣言。宣言對象將擴大到13個都府縣，重點措施則擴大到16個道縣。由於傳染力強的德爾塔毒株影響巨大，將在合計29個都道府縣加強行動限制。 鑑於百貨店的地下食品賣場等發生了聚集性病例，在宣言和重點措施的對象地區，面積超過1000平方米的百貨商店等大型商業設施將被要求限制入場人數。 此外，將要求居民把前往擁擠場所的外出次數減半。還將再次要求企業活用遠程辦公和鼓勵休假等，力爭將出勤人數減少7成。 經濟再生擔當相西村康稔在由專家等組成的基本應對方針小組會會議上，就把期間設定為直至9月12日一事表示：“這是確保和加強各地區的醫療提供體制所需的時間”。（完）