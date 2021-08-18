話題：外籍人士在奧運賽場因急救措施得當獲救

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【共同社8月18日電】急救措施得當保住了一條命。在東京奧運會滑板和小輪車賽場負責媒體工作的瑞士人Andreas Werz （56歲）7月28日在工作時，一度心肺功能停止，經在場工作人員的及時應對得以康復，近日回了國。他深表感謝稱：“如果沒有（負責媒體的）團隊成員，我現在可能已不在人世。” 該賽場是有明城市運動公園。當天沒有舉行比賽，僅有小輪車正式訓練，人很少。下午5點半左右，坐在賽場媒體中心休息室內的Werz突然痙攣發作。附近的工作人員讓他躺下後，Werz失去了反應，心臟停止跳動。 當時是正式訓練結束後，一名正準備回家的醫生趕來，立即開始治療。副責任人井川宜之（45歲）使用自動體外除顫器（AED）進行處理，Werz恢復了反應，被不久後抵達的救護車送至醫院。 井川平時在日本職業足球甲級聯賽（J1）川崎隊工作，每年都會接受AED使用培訓。這項培訓的啟動契機是原日本國家隊後衛松田直樹10年前在訓練中倒下，因急性心肌梗塞去世。井川回顧稱：“我這次應對得很冷靜。正因為有松田（的先例），AED才在日本全國普及，培訓也得到了開展。” 曾在國際足聯（FIFA）等工作的Werz雖入住了重症監護室，但也得益於急救措施，幾乎沒有後遺症。他的病房中裝飾著賽場志願者祈願康復所折的約300隻紙鶴。“得知大家為我著想，我哭了很多次。”Werz將心存對日本的感謝，今後也繼續在體育界工作。（完）