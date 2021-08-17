熱海泥石流遺屬針對土地所有者提交控告狀

Newsfrom Japan

【共同社8月17日電】關於日本靜岡縣熱海市7月發生的大規模泥石流，住在伊豆山地區的母親（77歲）因此死亡的瀨下雄史（53歲、千葉縣）17日以對泥石流起點處的填土疏於安全管理等為由，向熱海警署提交了針對土地當前和之前所有者共2人的控告狀。 遺屬代理人加藤博太郎律師表示：“期待有利於探明許多人死亡的重大災害損失的真相。希望（警署）迅速展開偵查。” 控告狀指出，擁有土地至2011年的神奈川縣小田原市的房地產管理公司（清算）的原幹部涉嫌業務上過失致人死亡，現所有者涉嫌重大過失致人死亡。 控告狀寫明，原幹部涉嫌使用與向熱海市申報的不同的施工方法填土，且未安裝排水設備，導致填土崩塌，造成了瀨下的母親陽子死亡。現所有者（男性）則涉嫌明知需要進行安全對策施工卻漠然擱置，導致發生泥石流，造成陽子死亡。 據靜岡縣透露，根據2009年的計劃，填土高度為“15米”，然而在泥石流發生前不久最高達到約50米。據悉，還涉嫌未在填土內安裝依據條例必須安裝的排水設備。 該縣迄今已確認死亡23人。其他遺屬和傷員也計劃加入控告方，但考慮到存在證據被銷毀的可能性，因此優先了速度。據悉，今後其他遺屬等可能加入。（完）