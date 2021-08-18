日本一週暴雨已致8人遇難 總降水量逾1000毫米

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【共同社8月18日電】鋒面停滯給日本帶來的暴雨從11日開始到17日已連降一週，截至目前因捲入泥石流等至少造成8人死亡、4人下落不明，長時間降雨還阻礙了災後修復與救援活動。有的觀測點近期降水量已超過正常年份全年的一半，氣象廳呼籲繼續高度警惕災害。 關於14日倒在長崎縣西海市水渠和附近的2名70多歲女性，縣方17日認為是暴雨導致其死亡。此外在13日泥石流造成女性死亡及2人下落不明的長崎縣雲仙市災害現場，新找到1人並確認死亡，鹿兒島也發現1人死亡，由此遇難人數增至8人。此外島根、廣島、福岡、佐賀、長崎、熊本各縣總計7人死亡，警方等正在調查與暴雨的關聯。 雲仙市災害現場仍在搜尋其餘的下落不明者。熊本與廣島兩縣有3人被衝入水位增高的河流等，目前下落不明。 國土交通省稱，截至17日中午12點半，21個都府縣累計發生91起暴雨造成的地質災害。截至當天中午，包括雨水造成水渠和下水道倒灌在內，9個縣共有60條河流發生河水氾濫。 17日九州鐵路公司（JR九州）全天停運九州新幹線熊本—鹿兒島中央區段，普通鐵路也採取停運和減少班次的措施，對市民出行造成影響。 據氣象廳統計，11日以來的總降水量已超過1000毫米，接近1000毫米的觀測點在增加。佐賀縣嬉野市、福岡縣大牟田市已超過正常年份全年的一半，截至17日晚9點分別達到1171.0毫米和1011.5毫米。（完）