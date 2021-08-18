話題：熱海泥石流受災中國人感恩日本朋友相助

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【共同社8月18日電】在日本靜岡縣熱海市大規模泥石流中受災的並非只有長期生活在當地的居民。中國小伙徐浩予（28歲）一週前剛買的獨棟房屋完全損毀。由於尚未辦理遷入該市的手續，無法獲得政府支援等情況令其一度焦頭爛額。儘管如此，徐浩予仍熱情高漲地表示，通過災害與許多熱心的日本人成為朋友，希望開設住宿設施，面向中國推介自己所喜愛的熱海。 徐浩予被漫畫、動畫等日本文化吸引，於2015年來到日本。曾在東京的企業等工作，後在旅遊途中愛上熱海的山海景色，突然萌生“在這開民宿”的念頭。今年6月25日購買了一棟兩層木結構的房屋，開啟獨居生活。 7月3日他到市區購物時，泥石流突然發生。房屋大幅傾斜，一樓被沙土填埋。 “有臨時安置點嗎？”“發放受災證明嗎？”面對徐浩予的提問，熱海市政府回覆稱“辦理遷入手續或者請前往原先的地方政府機關”。徐浩予感到不知所措：剛搬來的人和遊客不也是災民嗎？ 後來，了解到徐浩予困境的當地市議員等伸出援手。他得以入住臨時安置點並完成遷入手續，還申請了入住公營住宅及援助物資。辦理手續遇到難以理解的日語時，徐浩予也總是得到身旁日本人的幫助。 不僅是剛買的房子，徐浩予也失去了護照和印章。儘管如此，他得到了許多日本人相助並成為朋友。作為報恩，他呼籲在日中國人和日中友好團體募捐。徐浩予心懷經營住宿設施的夢想笑著說，希望成為故鄉與日本之間的橋樑，將把經歷告知同胞，宣傳熱海的美好。（完）