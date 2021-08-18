日專家指出新冠感染人數實際更多

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【共同社8月18日電】日本政府新型冠狀病毒感染症對策小組會會長尾身茂在18日的眾院內閣委員會閉會期間審查中表示，由於檢測不足，實際感染者比公佈的人數更多。關於全國性疫情蔓延，指出德爾塔毒株和國民“習慣新冠”是主要原因。他還認為“沒有形成全社會合作應對疫情的狀況”，要求政府發出強有力信號。 關於檢測，尾身擔憂稱：“供應跟不上，加之一部分人不積極接受檢測。”他說：“我認為感染者比報告的要多一些。” 作為抑制疫情擴大的對策，尾身強調稱：“為了強化醫療體制和減少5成人流，中央和地方政府抱著現狀是災害的強烈意識去做非常重要。” 厚生勞動省透露，今年1月到本月16日，全國因感染新冠死於家中的人數達91人。日本共產黨議員鹽川鐵也要求修改基本採取居家療養的政府方針，但經濟再生擔當相西村康稔回答說：“年輕人且沒有重症化風險，如果是獨居，居家療養也沒關係。” 厚勞省的官房審議官山本史就以新冠患者為對象使用抗寄生蟲藥“伊維菌素”說明稱：“基於臨床試驗結果，今後申請批準時將優先且迅速地進行審查。”西村就類風濕性關節炎藥物“Actemra”的使用也給出了同樣的預期。（完）