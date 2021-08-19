7月訪日外國旅客超5萬人 奧運相關入境激增

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【共同社8月19日電】日本觀光廳18日發佈的估算數據顯示，7月訪日外國旅客數是上年同期的13.5倍，達51100人。這是自去年12月以來首次超過5萬人。東京奧運相關入境者增加推升了總數。另一方面，4～6月日本人的國內旅行消費額（初值）較新冠疫情流行前的2019年同期減少了69.8%，為1.8091萬億日元（約合人民幣1068億元）。 訪日外國旅客數根據法務省出入境管理統計推算得出。7月，奧運選手、運營相關人員、海外媒體等大量入境，訪日旅客數也激增。但相比新冠疫情爆發前的2019年7月減少了98.3%。 從主要的國家和地區來看，美國6100人為最多。隨後依次是中國3900人、英國3400人、法國2500人、德國2200人、韓國1800人。 7月日本人出境人數較2019年7月減少97.4%，為43200人。 4～6月日本國內旅行人數達6311萬人次。較2019年同比減少61.5%，較上年增加70.9%。關於交通和住宿費、餐飲費等消費額，住宿旅行為1.2783萬億日元，當日往返旅行為5308億日元。單次支出額為人均28666日元，較2019年減少21.5%，較去年增加5.3%。（完）