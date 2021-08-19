詳訊：日本40個都道府縣新冠疫情爆發式擴大

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【共同社8月19日電】日本厚生勞動省18日透露，40個都道府縣的新冠病毒新增感染人數已相當於“第四階段”（疫情爆發式擴大）。當天的國內新增感染人數為23916人，創新高。從行政區來看，27個府縣刷新了峰值。重症患者人數也連續6天創新高。向厚勞省就新冠對策提供建議的專家組織也召開會議，彙總分析稱“有必要抱著全國各地處於災害級狀況的認識採取應對”。 不相當於“第四階段”的是岩手、秋田、山形、福井、鳥取、島根、德島7縣。厚勞相田村憲久表達危機感稱：“非常嚴峻的疫情正在持續。” 國立感染症研究所的分析結果顯示，截至8月中旬，在全國流行的新冠病毒9成以上估計已替換成傳染性強的來自印度的德爾塔毒株。 達到第四階段的是政府對策小組會提出的病床使用率等7項指標中，一週每10萬人的新增感染人數。前所未有的增加勢頭持續，最多的沖繩截至17日的一週內達到311.56人，大幅超過25人這一第四階段的標準。東京為227.64人，神奈川159.68人，大阪126.2人，福岡111.62人等。全國平均為101.26人，是上週的1.31倍。 專家組織分析稱，雖然持續實施緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施，但鬧市區的人流減少有限，感染人數可能進一步增加。專家組織還指出“陽性率在20%以上的地區也很多，可以認為通過檢測來把握感染人數並不足夠”。此外還表示，安排中等症狀患者和重症患者住院的協調工作很困難，發生了常規醫療受...