聚焦：第五波疫情令菅義偉“依賴疫苗”對策碰壁

Newsfrom Japan

【共同社8月19日電】日本首相菅義偉“依賴疫苗”的新冠對策在“第五波”疫情面前碰壁。7月起，中央政府的疫苗供應跟不上地方政府增長的需求，接種速度放緩等相關工作出現混亂。其間，傳染性較強的德爾塔毒株擴散，40個都道府縣的新增感染人數水平已相當於第四階段（疫情爆髮式擴大），即使在半數國民完成第1劑接種的當下，蔓延之勢仍不止。作為控制疫情新方案出現的是實施被指對德爾塔毒株有效的第3劑接種。 ▽墊底 菅義偉在17日的記者會上強調疫苗接種工作的成果，稱“以遠高於目標的速度推進”。他同時指出“傳染性極強的德爾塔毒株在全球也帶來超乎預期的疫情擴大”等，不忘為感染人數居高不下的現狀進行辯解。 完成第1劑接種的人在總人口中所佔比例方面，已超50%的日本在全球排名第60位左右。但在七國集團（G7）中，最高的加拿大為約73%，第6位的美國也達到約60%，與墊底的日本有很大差距。 首相官邸原本似乎對德爾塔毒株擴散和疫苗普及的“競速”持樂觀態度。政府高官在7月中旬時曾指出：“即便最初是劣勢，但疫苗效果能令疫情馬上度過高峰。”官邸幹部強調稱：“為了減少重症患者人數，繼老年人之後也加緊為四五十歲年齡段人群接種。”他們設想的是感染人數雖然一度增加，但之後靠疫苗的效果又回落。 ▽進度落後 對於地方政府接種主要使用的美國輝瑞產疫苗，中央政府的供應量在7月出現減少。菅義偉聲稱供應減少後的7月也“維持了每天150萬劑的接...