獨家：日政府探討導入提前疏散防備日本海溝等地震

Newsfrom Japan

【共同社8月19日電】18日獲悉，日本政府的中央防災會議正在探討，導入當預想會令北海道和東北沿岸地區嚴重受災的日本海溝和千島海溝地震發生可能性升高時呼籲提前疏散的“臨時信息”。近期將設立由專家組成的探討委員會。結論將反映到地震災害損失預想和抑制損失相應措施的報告當中。該報告原計劃今夏公佈，但預計將推遲到秋季以後。 臨時信息已運用於南海海槽大地震對策。當南海海槽沿線東側發生地震且西側繼續發生可能性升高或者疑似前震的地震發生時，氣象廳將發佈臨時信息。危險性較高的情況下，將要求居民實施1週左右的提前疏散。 中央防災會議的工作組會議上，專家曾提意見要求日本海溝和千島海溝地震也採取相同應對。內閣府將於近期設置專家等的探討委員會，磋商臨時信息的必要性和發佈標準等。基於結論，將彙總報告。 不過，與南海海槽大地震相比，日本海溝和千島海溝地震過去發生狀況等未掌握詳情的部分較多。可能也會出現疏散但不發生地震的“白忙一場”，導入臨時信息似乎仍有諸多課題。 圍繞日本海溝和千島海溝地震，中央防災會議在2020年4月公佈了地震和海嘯的預想。北海道和岩手縣的沿岸地區被認為將有高約30米的海嘯來襲。損失預想也原計劃在2020年度內公佈，但因探討寒冷地區疏散難度等需要時間，所以此前延期至今夏。（完）