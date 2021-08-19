東京殘奧會各國代表團迎來入境高峰

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【共同社8月19日電】將於本月24日開幕的東京殘奧會迎來運動員代表團入境高峰，許多海外選手和相關人士19日抵達成田機場和東京羽田機場。預計將有約4400名選手參加，為有史以來人數最多的一屆。 選手等逗留的東京晴海奧運村17日正式開放，比賽開始7天前起可以入住，從海外抵日或結束在日本賽前集訓的代表團依次進入奧運村。 19日上午，來自歐洲的航班等陸續抵達成田機場。輪椅選手換上從飛機卸下來的自己的輪椅，向工作人員打招呼並辦理新冠病毒檢測手續。為了不接觸一般乘客，從奧運相關人士專用通道通過。 到達大廳暫停了“自動人行道”，設置斜坡以減輕高低差。採取了臨時設置指示多功能廁所位置的英語指南等措施。 在茨城縣潮來市進行賽前集訓的瑞典和將入住奧運村的丹麥代表團抵達了羽田機場。志願者舉著寫有“WELCOME”的牌子，揮手歡迎，選手們笑著用日語或英語說“謝謝”。 在擁有奪牌實力的英國輪椅網球選手賽前集訓的千葉縣柏市，到羽田機場迎接的市體育課的森山博文表示：“選手們也很在意新冠防疫，希望賓館和練習場地合作徹底採取防疫措施。” 出境高峰為殘奧會閉幕的9月5日到7日。為緩解機場的擁擠，航空公司職員將到奧運村提前辦理登機手續和行李寄存。（完）