關注：殘奧會交流項目95%取消或變更

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【共同社8月20日電】19日從共同社的調查結果獲悉，關於為24日開幕的東京殘奧會而來日的海外運動員和日本約100個地方政府的交流項目，受新冠疫情擴大影響取消或改為在線實施的情況達95%。 在取消或變更的地方政府中，有近四成就加深對殘障的理解回答稱“擔憂能否取得預期效果”。可能需要採取殘奧會後也能繼續的舉措。 調查在7月下旬至8月中旬實施，對象是登記了與殘奧運動員交流的“共生社會Host Town（迎賓地）”的101個縣和市區町。若縣和市町登記了一個迎賓地，則以縣為對象，99個地方政府給出了回答。 靜岡縣燒津市和廣島縣廿日市市等取消的交流達36%，理由主要是防止感染和對方放棄。59%改為線上或送去聲援視頻等方式，按計劃實施的只有2%。 向取消或變更的地方政府詢問對於加深居民對殘障的理解是否有影響，秋田縣能代市和福岡縣築上町等37%表示擔憂，其餘的63%回答稱“期待能取得效果”。 關於列舉最多三個旨在推進共生社會的相關項目，除了殘疾人體育體驗教室之外，還有地方政府實施加深對殘障理解的研修、製作無障礙地圖等。這些項目中有9%受疫情影響取消，41%縮小規模或推遲，其餘近半數的實施未受影響。 關於這些項目下年度以後的預期，回答稱“維持規模繼續”的最多，有48%；“將繼續但規模未定”和“下年度以後擬不實施”均為21%。 詢問在存在異議情況下舉辦東京奧運會和殘奧會，是否擔心會削弱建設共生社會的氛...