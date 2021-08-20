詳訊：日本與IAEA同意9月啟動核處理水安全性評估

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【共同社維也納8月20日電】圍繞東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海一事，日本經濟產業相梶山弘志19日在出訪地奧地利維也納與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西舉行了會談。據經產省透露，雙方就IAEA於9月啟動對處理水的安全性評估達成一致。IAEA將於年內派遣調查團。 梶山在致辭中就處理水的處置方式稱，願與IAEA一同以高度客觀、透明的方式“向國際社會發佈信息”。格羅西表示歡迎稱此訪“將開啟共同作業的具體實現”。 IAEA官員將於9月訪日，與日本政府討論評估對象和手法等，年內向福島一核派遣調查團。調查團將測定處理水中所含放射性物質氚的活度，並對排海給環境造成的影響進行評估，確認其安全性。此外還將評估原子能規制廳的態勢。日本政府和IAEA已在7月就抑制形象受損對策相關支援達成了共識。 東電計劃用海水稀釋處理水，於2023年春季前後啟動排海，但這引起了韓國等國的擔憂。日方希望通過與IAEA的合作消除此類不安及形象受損。 福島一核的污水用“多核素去除設備”（ALPS）淨化後，作為處理水保存在核電站內的儲罐中。雖然有氚的殘留，但被視為對人體影響較小。 會談中，梶山強調要實現溫室氣體排放量實際淨零的“碳中和”有必要持續利用核能。他提議作為人才培養平台利用福島一核並就正確發佈信息展開討論。（完）