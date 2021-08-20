功能性乳酸菌飲料走俏日本 寄望激活免疫

Newsfrom Japan

【共同社8月20日電】鑑於新冠疫情下健康意識的上升，作為功能性標註食品、含有宣稱對身體有益的乳酸菌的商品在日本大行其道。激活免疫效果受到期待的飲料品種豐富，關注度升溫，此外宣傳有助提高睡眠質量的商品也十分暢銷。 麒麟飲料公司將於10月12日以“午後紅茶”與“生茶”品牌發售加入粉末狀1000億個乳酸菌的瓶裝飲料。添加的是Plasma乳酸菌，有助維持免疫的功能性標註申請於去年成為日本首例得到消費者廳受理的申請。 麒麟之前已推出乳酸菌與水混合的飲料和酸奶口味飲料等，此次也將導入紅茶和綠茶的主打品牌。產品的研發顧及到不破壞茶香味。社長堀口英樹強調“將提高自我保護能力”。 朝日飲料公司的“強力乳酸菌W”飲料1～7月銷量高出上年同期近4成。產品標註顯示能緩解心理壓力，提升睡眠深度。新冠疫情長期化導致生活環境不穩定，在此背景下產品滿足了追求安眠的消費者需求。 養樂多總部8月30日起將把報告對改善便秘有效的“養樂多400W”銷售範圍擴大至全國。加入養樂多最高密度的1000億個活性乳酸菌且標註多重健康功能的“養樂多1000”也在今年4月面向全國銷售，含大量乳酸菌的商品相當暢銷。 明治公司推出宣稱保護肌膚免受紫外線傷害的乳酸菌飲料，雪印MEGMILK公司則發售主打保護記憶力功能的酸奶，並致力於推進融入飲食生活以保持健康。（完）