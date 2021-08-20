福島磐城龍蝦捕撈獲豐收 催生新特產

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【共同社8月20日電】位於日本東北沿海地區南端的福島縣磐城市龍蝦捕撈獲得豐收。龍蝦棲息於溫暖海域，茨城縣曾被認為是可穩定捕撈的最北端，但近年在磐城市用刺網也可大量漁獲。鮮魚店內陳列著本地貨，餐飲店內使用一整隻龍蝦做成的天婦羅蓋飯已成為新特產。在碼頭享受釣龍蝦樂趣的人也在增加。 據該市的水族館“Aquamarine福島”介紹，龍蝦棲息於水深40米以內的淺海。可能是黑潮強勁的年份，其幼體從南方被帶至福島近海並棲居下來。 福島縣海洋研究中心（該市）的調查顯示，自有統計數據留存的2001年以來，市內的漁獲量除在2002、2003年達到約5噸以外，一般每年都維持在1至2噸多。因東日本大地震與東京電力福島第一核電站核事故被迫休漁和進行試捕，漁獲量驟減，但2019年捕獲3.7噸，2020年捕獲4.4噸，又轉為增長。夏秋為捕撈旺季，今年至7月的漁獲量為1.2噸，相當於去年同期的近4倍。 位於縣內最大漁港“小名濱港”的商業設施“磐城・啦・啦・咪游”的鮮魚店龍蝦交易量在5月前後開始增加。據稱單隻售價從數千日元至1萬日元（約合人民幣593元）不等，多的時候一天能賣出約100隻。 該市的“魚店食堂Urokoju”前年開始銷售“龍蝦天婦羅蓋飯”（3000日元）。雖然價格高達普通天婦羅蓋飯的近3倍，但每天都能賣出四五碗，頗有人氣。 經營該店的社長金成勝弘（46歲）期待稱：“雖然核事故導致對本地貨的印象惡化，但...