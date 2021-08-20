詳訊：東京新冠感染者累計超30萬人

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【共同社8月20日電】東京都20日新確診5405人感染了新冠病毒，為至今為止第三多。累計病例超過30萬人，達到302796人，自超過20萬人的7月26日以來，不到1個月就增加了約10萬人。與19日相比，住院患者減少19人，為3845人，其中重症患者減少1人，為273人。包括50多歲的患者等共7人死亡。 都政府負責人介紹稱“盂蘭盆節期間旅遊及返鄉的人相繼感染”。還出現5名年輕人等去沖繩旅遊、全員感染的案例。 最近7天日均新增病例4721.9人，是上一週的113.6%。 新增病例從年齡層來看，20多歲最多，有1686人。其後依次是30多歲1080人，40多歲891人，50多歲562人，10多歲518人，不到10歲有303人。推進疫苗接種的65歲以上人群佔4.8%，為257人。 東京自發佈緊急事態宣言起已過去一個多月，傳染性強的印度德爾塔毒株急速蔓延，感染者增加勢頭不止，醫療提供體制日益嚴峻。（完）