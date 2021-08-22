殘奧會學生觀賽對象超17萬人 參加人數或再降

Newsfrom Japan

【共同社8月22日電】21日採訪各地方政府獲悉，向兒童及學生提供東京殘奧會觀賽機會的“學校聯合觀賽項目”計劃以有比賽場館的埼玉、千葉、東京3都縣共計約17.2萬人為對象實施。但由於在發佈了新冠緊急事態宣言的地區舉行，也有家庭不希望參加，實際參加人數有可能會減少。 據奧組委透露，去年1月時各地申請的奧運會和殘奧會門票共計達到約128萬張。雖因疫情擴大很多都取消了，但考慮到“為實現共生社會的教育效果很高”的學校等將按原計劃參加殘奧會觀賽。 根據各地方政府截至20日的統計，在舉行大部分比賽的東京都，幼兒園和小初高等的對象者為公立學校約13.2萬人、私立學校約6千人。在舉行盲人門球等比賽的千葉縣，預計包括領隊教職人員在內的對象為216所學校的約3.4萬人。在有射擊場館的埼玉縣，對象為1所學校的約300人。在舉辦自行車比賽的靜岡縣，沒有計劃實施的學校。 鑑於新冠感染人數的急劇增加，許多學校將採取使用包租巴士出行、擴大觀賽的座位間隔、在比賽場館實施測體溫和消毒等對策。 據對象的東京都內公立小學稱，在對家長的意向調查中，“不參加”的回答有不少。在埼玉縣，也有因殘奧會決定採取無觀眾“空場”方式而取消參加的學校。多名地方政府負責人預測參加人數將進一步減少。 圍繞學校聯合觀賽，中央政府的新冠感染症對策小組會會長尾身茂19日表示“（與奧運會時相比）現在的感染狀況非常糟糕”，展現謹慎姿態。另一方面，東京都...