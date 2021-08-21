專訪：國際殘奧委會主席稱防疫是殘奧會成功關鍵

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【共同社8月21日電】國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯21日在東京都內接受共同社採訪。關於因新冠疫情再次擴大而在所有場館原則上實施無觀眾“空場”的東京殘奧會，他表示“使新冠防疫充分起效是最優先課題，將成為賽事成功的關鍵”，表達了對阻隔與外部接觸的“氣泡方式”的信心。 帕森斯認為在全球大流行下舉辦的本屆賽事是“史上最重要的殘奧會”，指出作為東京模式今後傳承對策的重要性。截至21日，本屆殘奧會預計有158個國家和地區及難民代表團的共計約4400人參加，規模小於迄今最多的164個國家和地區參加的2012年倫敦殘奧會。 帕森斯表示對於日本全國疫情急劇擴大的狀況“出現不安和憤怒情緒是可以理解的”，並說明稱殘奧會期間運動員等出現陽性者時迅速隔離以避免集體感染最為重要。他透露，若發生緊急事態，將通過與政府和奧組委的四方磋商應對。 帕森斯強調東京殘奧會的舉辦意義稱，因為防疫普通觀眾無法入場，但是“通過電視轉播和數字網絡能為全球的人們留下振奮人心的遺產”。關於實施向兒童及學生提供觀賽機會的“學校聯合觀賽項目”，他指出：“在抑制感染風險的基礎上，讓下一代知道運動員的殘疾也是一種個性很重要。”（完）