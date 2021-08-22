新冠使大蒜料理受歡迎 戴口罩無需擔心氣味

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【共同社8月22日電】由於新冠疫情擴大導致生活方式發生變化，日本餐飲店連鎖和高檔賓館等紛紛推出大量使用大蒜的菜餚。這是因為在人們普遍戴口罩和保持距離的情況下，不必像以前那樣擔心氣味，可以盡情享受美味。 在王將食品服務公司（京都市）經營的“王將餃子”店，使用普通餃子2倍以上大蒜的“大蒜激增餃子”受到好評。每人份6個的價格為297日元（約合人民幣18元），比普通餃子貴，但從3月中旬發售以來，截至7月底已賣出約380萬人份。負責人分析稱：“由於打包帶走和戴口罩成為習慣，人們的抵觸情緒減弱，結果使大蒜料理人氣高漲。” 高檔賓館大阪希爾頓（大阪市）6月下旬起推出了匯集各國大蒜料理的自助餐，主題為“瘋狂大蒜”。除了加入烤整個大蒜的“上癮大蒜雞”之外，香腸和西班牙海鮮飯也大量使用大蒜。負責人表示“很適合想要增強體力的夏天”。 食品巨頭日本火腿公司（大阪市）也抓住大蒜料理人氣高漲的商機，把“石窯工房 法式大蒜芝士”作為今年秋冬新商品的主打之一，法式麵包的調味中使用蒜味十足的醬汁，參考零售價為442日元。不僅能在家用於午餐和晚餐，還考慮到下酒菜需求，開發負責人表示：“希望能輕鬆品嚐大蒜的濃郁風味”。（完）