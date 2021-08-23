日政府依法要求東京醫療機構全力救治新冠患者

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【共同社8月23日電】日本厚生勞動省和東京都政府23日宣佈，基於修改後的感染症法，向都內所有醫療機構要求面向新冠患者確保病床並最大限度接收患者。該法2月成立後，中央政府提出要求尚屬首次。這是鑑於感染者激增導致病床緊張而採取的應對措施。該法修改後，對沒有人員不足等正當理由而不服從要求的醫療機構將進行勸告，仍不服從的話則公佈醫院名稱。 此外還要求向為患者輸氧的“氧氣站”和住宿療養設施派遣人員，並向設有醫學部的大學和護士學校等要求協助。 當天，厚勞相田村憲久和知事小池百合子直接會面，正式決定了該項措施。都道府縣政府中，奈良縣和大阪府等已提出要求，但未採取公佈醫院名稱的措施。此次措施考慮到，在疫情蔓延超乎預想的情況下，由於都內也有許多中央政府管轄的醫療機構，為進一步提高效果，有必要作為中央政府提出要求。 小池向記者強調：“將把延遲不緊急的住院和手術等對常規醫療的限制也納入視野，向都內所有醫院、診所、醫療從業者提出要求。”她還呼籲：“為度過最大危機，將打響全面戰爭。”另一方面，田村表示：“德爾塔毒株導致的疫情與此前大不相同。希望大家努力克服嚴峻狀況。”（完）