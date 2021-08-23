殘奧會即將開幕 將傳達共生社會訊息

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【共同社8月23日電】新冠疫情持續蔓延的東京時隔近57年將再次舉辦殘障人士體育盛事，繼奧運會之後，殘奧會24日晚間將在國立競技場空場舉行開幕式。為防止感染，25日開始的比賽原則上也是空場。為實現無論是否殘障都允許差異存在的“共生社會”，把殘疾人運動員賽場英姿傳達給社會的這一為期13天的大賽即將開啟。 東京1964年曾舉辦第二屆殘奧會，此次為第十六屆，同一城市舉行兩屆夏季殘奧會尚屬首次。在對殘障人士的歧視和偏見較現在更甚的時代，1964年殘奧會給日本播下了殘疾人體育的種子，本屆殘奧會能否再次成為改變日本社會的契機將經受考驗。 有著賽場的東京、千葉、埼玉、靜岡這1都3縣處於緊急事態宣言期間。雖然將實施向兒童及學生提供觀賽機會的“學校聯合觀賽項目”，但學校方面和家長對此褒貶不一。 與奧運會一樣，為防止感染，採用隔絕運動員、相關人士與外部接觸的“氣泡方式”，但存在因護理等無法避免接觸以及有基礎疾病的運動員，令人擔憂的要素不少。國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯23日與東京都知事小池百合子會面，表示“承諾毫不鬆懈地實施（防疫）舉措”。 IPC在23日宣佈，161個國家和地區以及難民代表團共約4500名運動員將參賽，為史上最多。包括新項目羽毛球和跆拳道在內，共舉行22個大項539個小項的比賽，日本代表團將有史上最多的254人參加所有項目的角逐。（完）