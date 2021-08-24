日政府首都地震初期響應存隱憂 6成人員無法及時到位

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【共同社8月24日電】24日從日本政府的分析獲悉，在設想以首都圈為中心出現重大損失的首都直下地震中，政府的初期響應體制存在不安因素。原因是負責初期應對的中央政府部門“緊急召集人員”可能有約6成無法在急需掌握受損情況和向受災者提供信息的地震發生3小時以內趕到工作地點。作為減少政府浪費的一環而大量廢除東京都心的公務員宿舍產生了影響。 緊急召集人員不僅要掌握受損情況和提供信息，還負責部門間聯絡、受災者援助和設置災害對策總部等工作，去年9月1日時被指定的有5793人。參考內閣府的指針等，相關人員的住所需要能徒步3小時以內抵達總務省消防廳、國土交通省、警察廳等政府部門集中的東京都千代田區霞關“官廳街”或新宿區的防衛省，以交通中斷為前提的大致標準是位於半徑6公里範圍內。 但是，政府去年9月首次調查緊急召集人員住所後發現，約6成的3575人住在半徑6公里範圍外，範圍內的僅有約4成的2218人。 其背後原因在於宿舍的廢除。政府為避免“公務員受優待”的批評，另一方面為把賣地收入用於東日本大地震災後恢復重建，因而大幅削減宿舍。東京23區內在2009年至2020年期間廢除共計4895戶，官廳街半徑6公里範圍內的宿舍也有所減少。 管轄宿舍的財務省表示，為了首都直下地震初期響應不產生問題，“將個別探討活用現有的不動產”，但政府目前尚無根本性解決辦法，頗為煩惱。（完）