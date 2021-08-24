詳訊：東京殘奧會開幕 疫情下空場辦賽

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【共同社8月24日電】第16屆夏季殘奧會24日在日本東京的國立競技場舉行了開幕式。因新冠影響延期一年且當前仍處於危機性疫情之下，東京、千葉、埼玉、靜岡的所有殘奧會場館都將原則上採取無觀眾的“空場”方式。來自161個國家和地區及難民代表團的史上最多的4403名運動員參加本屆殘奧會，朝著無論有無殘障等相互認同多樣性的“共生”目標，能否成為改變社會的契機備受矚目。 1964年在東京舉行的第2屆殘奧會為日本殘疾人體育打開大門，此次時隔57年再次辦賽。東京也成為首個兩度舉辦夏殘奧會的城市。會期為13天，比賽將從25日開始。 東京奧運會開幕後，都內的新冠感染者驟增，醫療告急。殘奧會採用與奧運會相同的隔絕與外部接觸的“氣泡方式”，但因殘奧運動員許多都有基礎疾病，存在重症化風險等憂慮。 出於教育價值向兒童及學生提供觀賽機會的“學校聯合觀賽項目”將實施，但部分地方政府已決定中止。 開幕式上，擔任殘奧會名譽總裁的天皇宣佈開幕。從日本47個都道府縣和被視為殘奧會發祥地的英國斯托克･曼德維爾採集併合而為一的聖火在火炬台上點燃。 日本代表團派出史上最多的254名運動員參與所有大項的比拼。男子乒乓球選手岩淵幸洋（26歲）和女子鐵人三項選手谷真海（39歲）擔任旗手。 局勢持續緊張的阿富汗等放棄參加，新冠疫情影響導致基里巴斯等4個國家代表團無法赴日。（完）