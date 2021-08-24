日政府擬向8道縣追加發佈緊急事態宣言

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【共同社8月24日電】鑑於全國新冠感染人數驟增，日本政府24日已就北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、廣島8個道縣追加為緊急事態宣言對象地區展開協調。防止蔓延等重點措施的對象將新增高知、佐賀、長崎、宮崎4個縣。期間均為本月27日至9月12日。其中，對宮城、高知、長崎各縣將分別確認意向後做出最終決定。多名日本政府和執政黨相關人士透露了上述消息。 首相菅義偉24日傍晚與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等相關閣僚就宣言和重點措施對象地區的擴大舉行了磋商。他在結束後向記者說明，將在25日由專家組成的基本應對方針小組會會議上就政府方針詢問意見。菅義偉表示：“病床和臨時醫療設施的確保、居家療養者保持聯絡的體制等極為重要。將繼續全力以赴。” 相關閣僚會議之前，自民、立憲民主兩黨的國會對策委員長24日在國會內會談，就眾參兩院議院運營委員會25日下午聽取政府報告的日程達成一致。 目前發佈緊急事態宣言的有東京等13個都府縣，適用重點措施的有北海道等16個道縣。期限均到9月12日為止，此次擴大的對象地區也將與此保持一致。 北海道和東海3縣到23日為止已要求發佈宣言。滋賀、廣島兩縣24日表示要求了追加發佈宣言。岩手、宮崎兩縣已要求適用重點措施。佐賀縣也於24日要求了適用重點措施。 官房長官加藤勝信在24日的記者會上表示：“有要求的時候將迅速展開探討。”（完）