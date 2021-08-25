大阪首次躍居日本138個城市排行榜之首

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【共同社8月25日電】日本森大廈公司（東京）的智庫“森紀念財團”24日發佈了基於經濟、生活、環境等6個領域86項指標的全國138個城市（東京23區除外）排行榜。此次是第4次進行排名，之前綜合排名一直居首的京都市排在第二位，“經濟和商務”領域強大的大阪市首次躍居第一。第三是福岡市，排名前十的城市與去年相同。 據稱使用的數據中有4成左右是新冠流行後的數據，但對排名沒有影響。負責彙總工作的明治大學名譽教授市川宏雄評論稱：“關於後新冠時代城市會如何變化，今後也將繼續評估。” 大阪市在表示生活便利度的“生活和居住”等領域較去年有所改善，得分增加。在作為新指標的行政手續在線化方面也是所有城市中最先進的，從而推高了分數。京都市由於居民對生活和居住的滿意度下降等，導致分數下降。 各領域排名第一的分別是：代表自然豐富程度等的“環境”領域是宮崎市，“研究和開發”為名古屋市，生活和居住則是零售及餐飲等店舖多的福岡市。 138個城市包括政令指定城市和縣政府所在地，以及人口在17萬以上的城市。該調查始於2018年，當時對象為72個城市，之後不斷擴大。（完）