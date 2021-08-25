關注：新冠疫情下日本中小學生自殺率上升

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【共同社8月25日電】在新冠疫情蔓延的背景下，去年日本有499名中小學生自殺，創歷史新高。今年上半年也相比去年增加，呈現暑假過後尤為集中的趨勢。學校第一線繼續摸索如何挽救生命，包括建立教師能捕捉到不起眼的SOS求救信號的機制等。 “如何才能聽到自己的心聲呢？”為了解心理疾病與預防自殺相關知識，3月在和歌山大學附屬初中開設的課程上，負責教育諮詢的國家認證心理諮詢師藤田繪理子（54歲）向約140名當時的初二學生提問。 思考的啟發是日常調節心情的方式。列舉了“多吃甜品”、“與寵物一起”等。藤田解釋稱希望調整心情時壓力會變大。她告知學生，“將注意力轉移到健康狀況與行動的變化，就能掌握心理的狀態。” 曾向公共機構諮詢過精神狀態欠佳的一名女高中生也登台發言，強調“發出求救信號並不是羞恥的事”。據悉課後向教師諮詢困擾的學生增多，藤田回顧說“尋求幫助很重要的意識得到了推廣”。 文部科學省專家會議分析認為，去年春季統一停課導致學童孤立感加劇是自殺增加的原因之一。6月提議，類似降低發出SOS求救信號心理障礙的課程有效。 此外在政府的政策之下，出現了充分運用初中和小學學生每人配有的1台數字終端的動向。大阪市教育委員會從4月在市立所有初中和小學啟用“心情天氣”的軟件，有助於掌握壓力變化。 學生利用晨間會等按照“晴”、“多雲”、“雨”、“雷”4項選擇當天的心情。輸入結果將匯集到教師的終端，一旦發現“天氣變化...