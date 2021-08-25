詳訊：日本政府決定向8道縣追加發佈緊急事態宣言

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【共同社8月25日電】日本首相菅義偉25日召開新冠感染症對策總部會議，決定把北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、廣島這8個道縣追加為緊急事態宣言對象地區。防止蔓延等重點措施追加適用於高知、佐賀、長崎、宮崎4縣。期間均為本月27日至9月12日。傳染性強的德爾塔毒株的肆虐導致兒童感染激增，因此還將強化小學初中的檢測體制。 北海道等8個道縣目前均為重點措施對象，此次提高了防疫級別。由此，宣言擴大至21個都道府縣、重點措施擴大至12縣，47個都道府縣的約七成採取行動限制措施。 在緊急事態宣言和重點措施對象地區，要求餐飲店縮短營業時間在晚上8點關門，原則上停止提供酒類。還要求超過一千平米的百貨店等大型商業設施限制進入人數等。 為防控暑假結束後的兒童感染，將從9月上旬起向幼兒園和小學初中等分發最多約80萬份的抗原檢測簡易試劑盒。要求大學等利用網上授課。 圍繞醫療提供體制，除了完善等待住院者使用的據點之外，還要求使孕產婦等需要特殊照顧的患者能夠切實住院。關於用於治療新冠感染者的“抗體雞尾酒療法”，將允許用於門診患者。（完）