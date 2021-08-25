詳訊2：日本決定向8道縣追加發佈緊急事態宣言

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【共同社8月25日電】日本政府25日召開新冠病毒感染症對策總部會議，為了遏制疫情擴大，修改了基本應對方針，寫入加強小學和初中的檢測體制。會上決定把北海道等8個道縣追加為緊急事態宣言的對象地區，新增對高知等4縣適用防止蔓延等重點措施。期間均為27日至9月12日。由此，宣言擴大至21個都道府縣，重點措施擴大至12個縣。政府還就確保病床要求都道府縣“對孕產婦給予特別關照”。 受傳染性強的德爾塔毒株影響，兒童感染激增。面向暑假後學校開學，為避免像去年春季統一停課那樣的事態，政府提出了加強檢測體制。 從9月上旬起，將向小學、初中和幼兒園等分發最多約80萬份抗原檢測簡易試劑盒。菅義偉在對策總部會議上強調：“新學期即將來臨，將切實做好學校的防疫對策。”他還透露，為了在校內出現感染者之際，能夠鎖定密切接觸者、妥善判斷是否停課等，也將迅速出示指導方針。 新成為宣言對象的是北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、廣島這8個道縣，均是從重點措施升級為宣言。加上已發佈了宣言的地區，共21個都道府縣的人口占日本總人口的約75%。 追加適用重點措施的是高知、佐賀、長崎、宮崎4縣。政府25日晚在政府公報上公示了宣言的對象地區等。應對方針寫明，對於宣言和重點措施的對象地區，要求致力於確保醫療供應體制，包括為避免醫療告急而活用臨時醫療設施等。 對於感染了新冠病毒的孕產婦，應對方針要求在各地確保緊急時可以應對的高...