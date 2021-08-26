疫苗接種促退燒止痛藥熱銷 呼籲正確用藥

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【共同社8月26日電】隨著新冠疫苗接種工作在日本推進，市場上銷售的退燒止痛藥銷量驟增。這是為了防範發熱、頭疼等不良反應，8月上半月全國銷售額較去年同期增加6成。因疫情下生活方式變化而出現頭疼的人也增加，製藥企業呼籲人們正確服用。 據調查公司INTAGE透露，退燒止痛藥從全面啟動老年人疫苗接種的5月起增加趨勢顯著，8月2～8日和9～15日的各週銷售額分別超過18億日元（約合人民幣1億元）。而上年同期均為11億日元左右。8月上旬，媒體報道因感染者增加醫療告急的首都圈增長尤為顯著。 INTAGE負責人指出：“估計不僅是不良反應，為可能出現的居家療養提前做準備的需求也在擴大”。 據悉，第一三共“Loxonin”（洛索洛芬鈉）的銷量進入8月以來較上年同期增長多達7成。銷售“BUFFERIN”(百服寧)的獅王和生產“NARON ACE”的大正製藥也已實施增產。 據第一三共調查，約25%的受訪者表示相比疫情前頭疼的頻率有所增加。排名靠前的原因有“看電視和手機的時間增加”、“戴口罩”、“缺乏運動”等。據分析，居家辦公的普及等生活方式變化也可能導致健康狀況惡化。 不過，服用退燒止痛藥需要引起注意。各大藥企紛紛在官網上提示，對於疫苗不良反應“不鼓勵預防性服用”。此外還建議避免長期連續服用，若出現急性頭疼應前往醫療機構就診。（完）