菅義偉稱防疫“看到曙光” 在野黨批評發言不當

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【共同社8月26日電】日本首相菅義偉在25日的記者會上就抑制新冠疫情稱“已經明顯開始看到曙光”。在被問及政府的防疫對策總體上是否發揮了作用時，他表示：“死亡人數等與他國相比不是很明顯嗎？”關於9月12日到期的緊急事態宣言能否解除，他表示將對疫苗接種情況、重症人數及病床情況進行分析並做出判斷。 一同出席記者會的政府對策小組會會長尾身茂就解除標準指出：“醫療資源告急在何種程度上得以緩解是最重要的。”菅義偉就解除宣言後的應對錶示：“包括積極利用疫苗接種證明在內，對於餐飲店就餐、旅行、活動等社會經濟活動的恢復也將切實展開探討。” 關於第3劑疫苗接種，他表示“正在做準備”，對未滿12歲人群的接種示意將詳查臨床試驗加以應對。菅義偉還給出預期，所有國民8月底有近半數、9月底有近6成完成兩劑接種，接近英美的狀況。他表示“抗體雞尾酒療法”將允許用於門診患者，介紹稱“已切實確保必要數量”。 關於病床的確保，菅義偉表示：“國立醫院機構將把整個東京的新冠病床擴大至200張，作為全國的新冠對策中心發揮作用。” ×× ×× 【共同社8月26日電】針對日本首相菅義偉在決定將8個道縣追加為新冠緊急事態宣言對象地區的25日的記者會上稱“已經明顯開始看到曙光”一事，國民民主黨黨首玉木雄一郎在26日的記者會上批評稱這是“不恰當的發言”。他強調疫情蔓延之勢不止且追加了對象地區，指出“首相發出了方向錯誤的訊息，希望慎言”。...