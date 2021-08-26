日本職場接種因莫德納疫苗異物問題部分暫停

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【共同社8月26日電】由於發現美國莫德納產新冠疫苗瓶內混入了異物，日本26日出現了暫停職場接種等動向，影響擴大到各地。多個信息提及異物是“微小的黑色物體”等，厚生勞動省將加緊確定並查明原因，還在忙於聯繫已暫停使用的約163萬劑疫苗的發放對象，並為分配替代品展開協調等。 鑑於厚勞省26日凌晨發佈了消息，文化廳中止了以文化藝術相關人士為對象的職場接種。全日本空輸公司表示，26日和27日停止在東京羽田機場實施接種。日本航空公司取消了部分員工的接種，東京Metro公司也取消了26日的接種。沖繩縣中止了當天在縣廣域疫苗接種中心的接種。 首相菅義偉在東京都內的視察地點被問及該問題對今後接種的影響。他向媒體透露：“我接到報告說不會造成大影響。” 厚勞省計劃使用國內庫存來填補不夠的部分，與負責莫德納疫苗日本銷售和流通事務的武田藥品工業公司展開磋商。此外，還推進了向地方政府和企業供應替代品的準備工作。負責人說：“力爭能迅速供應不夠的部分。” 在茨城、埼玉、東京、岐阜、愛知這5個都縣的8個接種會場，合計39個處於未使用狀態的瓶子裡發現有異物混入。眾議院事務局發現了4個混入異物的疫苗瓶，說明稱“進行目視確認，結果看到瓶內有不到1毫米的黑色物體”。在茨城縣的會場，藥劑師在注射前發現有黑色與褐色顆粒混入，在埼玉縣的會場則注意到有黑色沉澱物。厚勞省幹部稱異物有可能是金屬片。 這39瓶疫苗是位於西班牙的工廠生產...