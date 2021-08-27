日本2020年度虐待兒童應對數首超20萬起

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【共同社8月27日電】據日本厚生勞動省日前彙總的數據顯示，全國兒童諮詢所2020年度作為虐待兒童案例應對的數量達到205,029起（初值）。自1990年度開始統計以來連續30年創新高，且首次超過20萬起。與上年度相比增加了11,249起（增幅為5.8%）。增幅近年來為2成左右，此次有所縮小。雖然也可能是受新冠疫情的影響，但厚勞省稱“現階段並未發現與疫情蔓延之間的明確關聯性”，擬繼續關注。 鑑於首次超過20萬起，厚勞省官員稱“將繼續推進加強兒童諮詢所的體制”。據分析，近年來處理虐童案例數量增加的主要原因是加強合作的警方發佈通告數量增加，這一傾向今年仍在持續。據悉，增幅較小的原因不明。專家還指出，新冠疫情使家庭環境發生變化導致虐待風險上升，另一方面支援也變得很難落實，正在發生“虐待的潛在化”。 據厚勞省稱，身體虐待、放棄育兒、性虐待、心理虐待的4種虐待類型中，最多的是心理虐待，達到121,325起（較上年度增加12,207起）。其次為身體虐待50,033起（增加793起）。放棄育兒有所減少，為31,420起（減少1925起），性虐待2251起（增加174起）。 按都道府縣來分，東京以25,736起（增加4077起）排在首位。近年來最多的大阪府以24,633起（減少10起）位居第二。（完）