話題：「視障門球」等帕運項目體驗設施人氣漸旺

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【共同社8月27日電】

能體驗到視障門球、硬地滾球等東京帕運會比賽項目的「粉絲公園」和「粉絲體育館」（均位於東京都江東區）正在逐漸受到青睞。除了攜家帶口前來的人們，還能見到賽事志願者的身影。「看著看著，自己也想試一試。」趁著東道主的東風，被帕運運動魅力吸引的人似乎正變得越來越多。

「開始！」工作人員一聲令下，蒙著眼睛的女孩將橡膠球投出。球內裝有鈴鐺，邊滾邊發出「叮鈴叮鈴」的響聲。進球後，在一旁靜靜觀看的參加者們爆發出一陣歡呼。 視障門球體驗會26日下午舉行。「昨天看了電視後就想體驗一下。」據稱經不住念小學四年級的長女（9歲）軟磨硬泡一同前來的中央區主婦西畠和美（42歲）表示：「其實本來想讓她去現場觀看，但如果可以實際體驗似乎會更感興趣」、「孩子玩得這麼開心，要不在連我（LINE）給其他媽媽們也分享一下吧」。

「不能使用下半身，投籃竟如此困難！」在輪椅籃球體驗區艱苦奮戰的賽事志願者近藤美幸（44歲）稱：「自己都沒有嘗試過，就沒法介紹清楚帕運運動是怎樣的。」她與在志願者活動中結識的朋友一同前來，在盡情玩樂的同時也增進了友情。 體驗設施由奧組委開設。室外的粉絲公園內設有硬地滾球、輪椅籃球，室內的粉絲體育館設有視障門球和輪椅網球等體驗區。 受新冠疫情影響，僅限居住在東京都內者進入。雖然設施面積較大，但每處僅限1000人。比賽用具和地板等每次使用後都會逐一消毒，以確保不發生集體感染等拖累帕運會...