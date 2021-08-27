東京年輕人施打專場首日排起長龍＝名額搶空

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【共同社8月27日電】

東京都27日在JR澀谷站附近的澀谷區立勤勞福祉會館開設免預約施打會場，專供尚未覆蓋新冠疫苗的年輕人群施打。日均施打名額為200人左右。在正午前後投入使用前，凌晨4點就有15人左右在等待。早晨7點半前後排起了約300人長龍，場面混亂，東京都發放號碼牌結束了受理。

按照東京都事先通知，原本的開始受理時間為上午11點50分，要求不要在早晨就來到現場。不過，當天讓約300人全部可施打，之後到場的人則被勸回。負責人稱「年輕人有迴避施打的傾向，沒能預料到出現如此踴躍的場面。28日起的實施方法將改善公平性」，表示將討論改為抽籤等方式。

上午10點多來到現場後被告知受理已結束的杉並區公司職員片岡繪里香（37歲）沮喪地說：「沒想到會有人一早就來排隊。特地來一趟，卻無功而返。」 東京都知事小池百合子接受媒體採訪時稱，「施打地點別處也有，將進一步想方設法，儘可能讓全部有意者盡快施打上疫苗。」

在念高中的長女（17歲）陪伴下來到會場的品川區50多歲女性表示，「剛好勉強趕上，鬆了口氣。我想今後機制可能會有變，第一天是機會，於是就來了。」

會場計劃運營至10月上旬前後。使用美國輝瑞產疫苗，以居住在東京都和因工作或上學來東京的16歲至39歲人群為對象。若有施打券和身份證就可接受施打。據悉，由於無需預約，東京都政府接到大量諮詢。東京都政府稱，若事先有多人擠在同一時間段前來，將發放指定時間的號...