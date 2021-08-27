日本新增8個道縣開始實施緊急事態宣言

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【共同社8月27日電】由於新冠病毒感染人數激增，日本27日新增8個道縣開始進入緊急事態宣言期。政府要求避免外出並減少出勤人數，但民眾由於避免外出帶來的疲勞和對宣言習以為常，也有人表示“沒感覺有變化”。還有人提出對收入減少導致生活難以維繫感到不安。受傳染性強的德爾塔毒株影響，兒童感染也增加了。在結束暑假後開學的學校裡如何防疫，成為了課題。 新增的宣言對象是北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、廣島這8個道縣，均從“防止蔓延等重點措施”升級為宣言。宣言對象擴大至共21個都道府縣，佔全國人口的約75%。重點措施則追加適用於高知、佐賀、長崎、宮崎4個縣，總計達到12個縣。均持續至9月12日。 北海道旭川市的旭山動物園27日至9月12日臨時關閉。動物園負責人擔憂地說：“對於動物而言，遊客是一種刺激。休園期間，動物們大概也會覺得和平時不一樣吧。” 北海道內的公立學校此次不實施統一停課。札幌市教委負責人稱：“兒童感染很多是在家庭內。並不清楚關閉學校會有多大效果。” 在第4次實施緊急事態宣言的愛知縣，為了上補習學校而每天去名古屋站的該縣岡崎市的日下部愛依（20歲）環顧四周說：“沒覺得生活明顯改變了。”該人表示，看到以年輕人為中心感染人數增加的新聞的機會增加了，神情不安地說“由於不良反應會導致身體不適，我原本不想打疫苗，但（現在覺得）考試之前應該打”。（完）