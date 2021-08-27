日本7月以來至少有45名新冠療養者死亡

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【共同社8月27日電】27日從共同社實施的日本全國調查獲悉，7月以來新冠感染者在自家或酒店等住宿設施療養時病情突變而死亡的人至少在13個都府縣有45人。其中有不少為無症狀或輕症，半數是40到50多歲的壯年。 共同社在第三波疫情的去年12月至今年1月期間實施了相同的調查，當時的死亡人數為17人。此次的調查時間長了一週，人數升至約2.5倍，傳染性較強的德爾塔毒株肆虐帶來的第五波疫情的嚴重程度凸顯。 據厚生勞動省消息，全國的居家療養者人數已接近10萬人。各地的新冠患者病床依然不足，亟需採取措施拯救生命。 共同社採訪了各都道府縣等，也有地方政府出於保護隱私等考慮，沒有透露死者的年齡段和死亡地點。 從都道府縣來看，療養者死亡最多的東京為18人，之後依次為神奈川7人、埼玉5人、千葉4人、靜岡和沖繩各2人等。從年齡段來看，最多的是50多歲，有13人死亡。之後依次為40多歲10人、60多歲8人，30多歲也有2人。（完）