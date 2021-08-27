日本1～4月懷孕申報數減少1.2% 疫情引發不安

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【共同社8月27日電】日本厚生勞動省27日公佈了全國地方政府今年2～4月受理的懷孕申報數據。加上已公佈的1月份數據，今年前4個月累計為30.4425萬件，較上年同期減少1.2%。降幅收窄且3月有所增加，但整體繼續呈現下降趨勢。據分析，可能是新冠疫情引發對分娩和育兒的不安，導致許多人避免懷孕。 2月的懷孕申報數為7.0747萬件，同比減少1.0%。3月為8.1717萬件，同比增加4.3%。4月則同比減少2.2%。 厚勞省負責人指出依然存在對疫情擴大的不安，同時也就未出現大幅減少分析稱：“比起對今後疫情的不安可能更強的去年，今年想要孩子的積極心態似乎逐漸恢復。”但負責人認為，今後也存在傳染性較強的德爾塔毒株蔓延帶來影響的擔憂。 關於全國地方政府去年全年受理的懷孕申報數，厚勞省把原先公佈的87.2227萬件修正為87.1754萬件。理由是有地方政府提交了修正報告。（完）