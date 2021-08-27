日本女大學生和大學女教師人數均創新高

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【共同社8月27日電】27日從日本文部科學省的2021年度學校基本調查（初值）獲悉，截至5月1日，大學本科的在校女學生較上年同期增加3164人，達到1,196,629人，升至最多；佔所有本科生（2,625,956人）的45.6%，佔比也創新高。大學女教師人數也增加1105人，達到史上最多的50,243人。 文科省分析稱“大概是因為政府致力於讓女性活躍於高等教育領域，其成果逐漸顯現”。 學校基本調查每年統計教育機構數量、在校生人數和升學動向。此次考慮到新冠疫情的影響，與去年相同，將校方的回答期限延長了約一個月。初值階段限定了公佈數值，包括大學升學率、大學畢業生就業率等的終值將在12月左右公佈。 在逐漸少子化的形勢下，特殊教育學校的在校生增加1467人，達146,290人，刷新峰值。文科省稱“對符合兒童學生需求的教育的理解有所進展”。 在大學裡，本科生總人數在2019年度超過了260萬人，2021年度也創新高；女大學生在2004年度突破100萬人，女教師也逐年增多。 不僅限本科生的大學所屬學生中，包括只學習特定科目的履修生和旁聽生在內的“其他”在上年度大減約1.6萬人，2021年度也減少了749人。文科省表示“其他”中的在職學生和留學生較多，認為新冠疫情擴大的影響仍在持續。（完）