日本環境省擬要求下年度稅改全面導入“碳稅”

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【共同社8月27日電】日本環境省27日基本決定，在2022年度稅制修改中將要求全面導入旨在強化全球變暖對策的根據二氧化碳（CO2）排放量徵收的“碳稅”。打算以此作為實現去碳化社會這一菅義偉政府提出的招牌政策的有力手段。經濟產業省和經濟界因警惕負擔增加而展現出謹慎姿態，今後到年底將圍繞是否徵稅和徵收水平全面展開協調。 環境省在自民黨小組閉門會議上出示了建議書的概要。其中首次寫明將採取措施推進對CO2徵稅促減排的“碳定價”，就代表性手法之一的碳稅要求“在也考慮負擔方式的同時推進專業性、技術性討論”。但未給出具體稅目和稅率等制度設計，將有待今後討論。 日本在2012年作為碳稅的一種，導入了主要對企業使用石油和煤炭這些化石燃料徵收的“全球變暖對策稅”。與歐洲相比，被指稅率低、減排效果不佳，全面導入碳稅或將對此進行擴充。不過，日本在此之外已設有石油煤炭稅和針對汽油等的揮發油稅，認為應整體統一調整的意見強烈，協調工作料想也將出現波折。 首相菅義偉去年12月指示環境省和經產省探討導入碳定價。雖然分別通過專家會議討論了手法，但欲以碳稅為核心的環境省與摸索企業負擔較輕選項的經產省之間步調並不一致。 環境省相關人士表示：“終於站到了起跑線上。有必要展現認真推進討論的姿態。”打算首先通過建議加速政府內部的討論。（完）