美軍排放6.4萬升含氟污水 日方表示遺憾

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【共同社8月27日電】27日獲悉，駐沖繩美國海軍陸戰隊把含有被指有害的有機氟化合物的污水處理之後，從普天間機場（沖繩縣宜野灣市）排入了下水道，約6.4萬升已於26日排放完。沖繩縣副知事謝花喜一郎與美軍幹部會晤後，向媒體透露了該消息。美方解釋稱此舉是為了防止污水意外流出。 日本環境相小泉進次郎27日表示“儘管日美還在磋商處置方法，美方卻單方面排放了，極其遺憾”，透露稱已向美方強烈抗議。防衛相岸信夫也表示，已向美國海軍陸戰隊要求中止。 據謝花介紹，美方承認這是未談出結果就先行排放，但以盡力做了事先說明為由，沒有道歉。據稱，美方說明這是為了避免一直裝在袋子裡保管的污水因災害等流出，由包括沖繩在內的各地駐留司令官等做出了決定。 謝花表示已告知稱“沖繩是觀光立縣，也有水產業。絕對不允許給縣民生活帶來不安”，還認為污水應該進行焚燒處理。 據縣政府透露，美方鑑於6月發生了污水從陸軍儲油設施流出的問題，7月告知日本政府等有意把保管的已處理污水排入下水道。不過，美方就開始排放進行聯繫是在8月26日早晨，縣政府則要求立即停止。（完）