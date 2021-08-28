獨家：新冠疫苗每劑價格約2400日元

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【共同社8月28日電】27日從日本政府的資料獲悉，新冠疫苗每劑平均價格包括郵費等在內約為2400日元（約合人民幣141元）。此外還獲悉，政府已確保以及正在與外國藥企磋商的疫苗總計約6.84億劑，支出金額達到1.6685萬億日元。在全球為獲得疫苗激烈競爭的情況下，政府對今後接受供應的部分估算了較高的單價，疫苗可能正在漲價。 政府以與藥企之間“有保密義務”（政府相關人士語）為由，未透露具體價格。不過成年人接種流感疫苗時，在醫療窗口支付的費用每次約三四千日元，新冠疫苗價格應該不會相差太多。 確保疫苗的費用通過2020年度和2021年度預算中列入的新冠對策預備費全額支出，合計金額相當於年防衛費（約5.3萬億日元）的約三成。 供應疫苗的是美國輝瑞和莫德納、英國阿斯利康、美國諾瓦瓦克斯這四家公司。關於政府在今年7月底前公佈的已確保和正在磋商部分的疫苗，把支出金額除以疫苗劑數計算得出每劑約為2200日元。 另一方面，政府在本月27日的內閣會議上，決定支出4296億日元作為追加供應1.2億劑輝瑞疫苗的預算等。包括部分輝瑞以外疫苗的郵費，簡單計算得出單價漲至3580日元左右。 英國《金融時報》本月報道稱輝瑞和莫德納提高了面向歐盟（EU）的疫苗價格。面向日本的疫苗也可能已漲價。（完）