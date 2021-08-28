詳訊：一名日本人從阿富汗撤離至巴基斯坦

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【共同社8月28日電】一名日本人乘坐日本航空自衛隊運輸機27日從伊斯蘭主義組織塔利班掌握實權的阿富汗撤離，已抵達鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭堡的機場。阿富汗首都喀布爾的機場由美軍掌握管制權，而附近出現自殺式爆炸恐怖襲擊、局勢不穩。自衛隊撤僑活動受阻，但即將迎來8月底的美軍撤退期限，自衛隊認為可安全開展活動的時間最晚到27日，之前一直在進行協調。 日本政府27日晚間透露，不希望離境的極少數日僑留在了阿富汗。 撤離的日本人是住在喀布爾、在當地做生意同時擔任共同社喀布爾通信員的安井浩美（57歲、京都府出身）。一名日本大使館員和4名自衛隊員也乘坐了該運輸機。 政府發佈消息稱，鑑於阿富汗國內局勢和相關國家的動向，已將通過自衛隊飛機支援撤僑活動的當地工作人員暫時移送至近鄰國家據點，讓空自運輸機在近鄰國家機場待命，以應對局勢的變化。關於日本駐阿富汗大使館和日本國際協力機構（JICA）的阿富汗人等當地職員，政府方針是將繼續努力撤離。 防衛相岸信夫23日為撤僑向自衛隊發出了派遣命令。自衛隊在伊斯蘭堡設置據點，派遣了運輸機。外務省、防衛省的職員和自衛隊員等在喀布爾推進了準備工作。 據防衛省相關人士透露，受塔利班士兵盤查所阻，希望撤離者無法靠近機場，儘管運輸機已進入喀布爾，仍出現了無法運送希望撤離者的情況。（完）