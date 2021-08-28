詳訊：自衛隊飛機將14名阿富汗人送至巴基斯坦

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【共同社8月28日電】多名日本政府相關人士28日透露，為支援日僑等從伊斯蘭主義組織塔利班掌握實權的阿富汗撤離而派出的自衛隊飛機，除了把一名撤離至鄰國巴基斯坦的日本人之外，還把14名阿富汗人運送至該國。航空自衛隊的C-130運輸機進入首都喀布爾機場的26日完成了運送。這是第5次執行《自衛隊法》第84條第4款規定的“運送在外日僑等”活動，運送外國人尚屬首次。 除少數滯留的日僑外，日本大使館和日本國際協力機構（JICA）的阿富汗職員及其家屬也是自衛隊飛機的運送對象。上述14人是當地職員還是其他組織的阿富汗人則不清楚。也有消息稱與美國協調的結果是由自衛隊飛機運送。 已獲悉空自運輸機C-2和C-130於25、26日多次降落在喀布爾，但日僑等運送對象無法抵達機場。 自衛隊飛機27日把在當地做生意並擔任共同社喀布爾通信員的安井浩美（57歲）運送至巴基斯坦首都伊斯蘭堡的機場，一名日本大使館員和4名自衛隊員也乘坐了該飛機。據政府稱，不希望離開阿富汗的極少數日僑留在了當地。 政府鑑於喀布爾發生自殺式爆炸恐怖襲擊等阿富汗國內局勢、美軍撤退等相關國家的動向，讓支援工作人員和運輸機在伊斯蘭堡待命，以應對局勢變化。（完）