日本暫停使用的疫苗中50萬劑已接種

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【共同社8月28日電】日本行政改革擔當相河野太郎在27日的記者會上，圍繞美國莫德納公司新冠疫苗混入異物的問題稱，暫停使用的約163萬劑中“獲悉超過50萬劑已完成接種”。計算可知暫停使用的疫苗中約三分之一已經接種。 此前在茨城、埼玉、東京、岐阜、愛知5都縣的接種會場共39個未使用狀態的疫苗瓶裡發現了混入異物。厚生勞動省已要求暫停使用工廠同一生產線製造的163萬劑疫苗。 厚勞省27日對暫停使用的接種會場啟動了派發替代疫苗的手續，將依次送達希望獲得替代品的會場。據河野透露，截至26日下午，對象863個會場中有494個希望派發，其中190個會場的35萬劑將在29日前派發。 河野稱“將採取措施把對疫苗接種的影響控制在最小限度”，對於主要使用莫德納疫苗的職場接種、以及10至11月較早時候完成給所有希望接種者接種的政府目標，河野認為不會有大的影響。 厚勞省發佈異物混入消息的26日各地中斷了職場接種，但27日出現了暫停接種企業重啟接種的動向。全日空透露稱暫停的東京羽田機場接種將於28日重啟。（完）